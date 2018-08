Zilda Silva pede que exposições e feiras de artesanato sejam mantidas no centro

Atendendo a uma solicitação de artesãos e expositores de Varginha, a vereadora Zilda Silva apresentou uma indicação na Câmara Municipal, solicitando ao prefeito que sejam mantidas as exposições e feiras de artesanato na Praça da Fonte.

Essa ação, segundo Zilda, contribuirá para fomentar o ofício de artesãos e micro empreendedores, fortalecendo o segmento no município. “Poder expor os trabalhos em uma área movimentada como essa é muito importante para esses artistas. O local recebe centenas de pessoas diariamente devido a proximidade com os bancos, com o ponto de ônibus central e isso facilita o acesso e estimula a visitação da população”, justificou a parlamentar, solicitando o apoio do Executivo para a realização dessa medida.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha