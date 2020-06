Zilda Silva pede providências para reparos no trevo de acesso da MGC-491 à Fernão Dias

Pin Compartilhar 0 Compart.

DER-MG informou no último dia 4 de junho que iria assumir as obras e que iniciaria reparos após estudos no local

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Rede Mais

Depois que uma cratera se abriu no trevo da Fernão Dias, no km 264 da MGC-491, entre Varginha e Três Corações, motoristas estão tendo que desviar suas rotas quando pretendem entrar em Varginha. Uma forte depressão foi causada no local, provocando solavancos, o que poderia vir a causar acidentes.

O trecho foi interditado em comum acordo entre a Arteris Fernão Dias e DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, no último dia 2 de março. No último dia 4 de junho, o DER anunciou que assumiria as obras o mais breve possível, sem informar data prevista.



Como os serviços ainda não tiveram início, a presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva, encaminhou uma indicação ao departamento e ao superintendente regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para que sejam realizados estudos e providências necessárias para os reparos na pavimentação do trecho, no acesso à Varginha.

Zilda disse que já recebeu reivindicações de munícipes, sobretudo caminhoneiros, muito preocupados com a situação do trecho que já dura mais de três meses, dizendo que a qualquer momento podem acontecer acidentes graves no local. “O asfalto afundou, aparecendo uma grande rachadura. Com o movimento dos veículos, o piso continuou a ceder, sendo interditado posteriormente. Assim, os condutores reclamam que precisam rodar cerca de catorze quilômetros a mais para fazer o retorno e chegar em Varginha”, explicou.

Os usuários que seguem de Varginha sentido BR-381, obrigatoriamente devem utilizar a alça de acesso à Rodovia Fernão Dias (sentido São Paulo) e, caso necessitem seguir sentido Belo Horizonte ou Três Corações, poderão fazer o retorno no Km 758, antes do posto da PRF. Já os usuários que pretendem seguir sentido Varginha estão tendo que fazer o retorno mais a frente, após o trevo de Três Corações.



“Espero que seja analisada a competência sobre o referido trecho e, em seguida, sejam realizados estudos e providências para realizar os reparos necessários”, finalizou a presidente.

Câmara Municipal

Por meio de nota enviada ao CSul no último dia 4 de junho, o departamento havia anunciado que as obras teriam início após estudos serem realizados no local. Confira nota completa do DER:

“Desde o início do problema na pista, o DER-MG explicou à comunidade local e à imprensa que não se trata de trecho sob a sua jurisdição. Para nivelar o entendimento entre as partes envolvidas, o Departamento entrou em contato com a ANTT, já que a BR-381 é uma rodovia concessionada. Até o momento a autarquia federal não se manifestou a respeito. Preocupados com a segurança viária no local e com o risco para os usuários no segmento, a direção do DER-MG decidiu tomar a iniciativa de realizar estudos de engenharia para solucionar o problema, e, logo em seguida, iniciar sua recuperação”.

CSul entrou em contato novamente com o DER-MG sobre a requisição da vereadora, mas obteve a mesma nota acima como resposta.