Zilda Silva pede informações sobre realização de exames na cidade

A vereadora Zilda Silva apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Varginha solicitando informações sobre a realização de exames de colonoscopia e endoscopia no município. O documento foi encaminhado ao prefeito e ao secretário municipal de saúde.

No requerimento, a parlamentar pede informações sobre a quantidade de exames que são disponibilizados por mês, se o número é suficiente para atender à demanda, quantas pessoas estão na fila e qual o tempo médio de espera para a realização dos exames. Ela questiona também se existe um planejamento, considerando as prioridades e se todos os pedidos são realmente de extrema necessidade.

A vereadora reforçou ainda, que existem diversos moradores incomodados com as dificuldades para realização desses exames e pede o apoio do Executivo para a tomada de providências efetivas para garantir o acesso da população aos serviços de saúde de forma satisfatória. “Essa é uma situação preocupante e sabemos que esses exames são indispensáveis para o diagnóstico preciso e rápido de anomalias, e que o acesso a esses procedimentos podem fazer toda diferença para o correto tratamento dos pacientes”, finalizou Zilda.

Fonte e Fotos: Câmara de Varginha