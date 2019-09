Zepherin agita 5ª da Boa Música hoje; Integrantes da banda visitaram CSul

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Ana Luisa Alves / Foto: Franciele Brígida/CSul

O projeto 5ª da Boa Música recebe hoje (26), o show da banda Zepherin, de Varginha. A partir das 20h, na plataforma da antiga Estação Ferroviária, o grupo trará um repertório de músicas autorais, como os singles “Severino” e “Fogo”, além de composições de Rock Nacional e Internacional de Bon Jovi, Skank, Os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Velvet Revolver, Guns N’ Roses, Aerosmith, entre outros.

A banda é formada atualmente por Oswaldo Botrel (vocal e guitarra), Guilherme Amarante (baixo), Renan Borges (guitarra), Leandro Borges (teclados) e Marcos Braga (bateria).

O 5ª da Boa Música é uma realização da Prefeitura de Varginha, que conta com a organização da Fundação Cultural. Esta é a 363ª edição do projeto, que em agosto de 2019, completou 10 anos de história.

Para garantir a tranquilidade do público, o evento conta com a parceria da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

Visita ao CSul

Na manhã desta quarta-feira (25), os integrantes da banda, Oswaldo Botrel e Guilherme Amarante visitaram a redação do CSul, durante um bate-papo descontraído sobre a trajetória da Zepherin.

Para Oswaldo Botrel, o principal objetivo da banda é ser ouvida. “Em Varginha, temos um problema muito sério quanto à música autoral, pois não vemos muitas bandas autorais fazerem sucesso na cidade. Nós queremos que o pessoal de Varginha aprenda a cantar e gostar da nossa música. Além de ser ouvido, queremos trazer uma mensagem pro público”, disse.

Questionados sobre terem tocado em outras cidades além de Varginha, o vocalista ressaltou que “temos um projeto para tocar fora da cidade, mas ficamos muito presos nas gravações, para montar o nosso material e posteriormente divulgar em outros locais. Já tocamos em vários eventos gratuitos, em locais públicos, como no Grupo Unis, Virada Varginha, 5ª da Boa Música, para mostrar a nossa música. Nos lugares e barzinhos fechados, os proprietários não dão tanto espaço para os autorais”.

Segundo Guilherme Amarante, “queremos reeducar musicalmente falando, fazer o pessoal abrir os ouvidos para poder saber essa nova linha musical autoral. Sabemos que assim como a gente, existem outras bandas que também fazem autorais. Os varginhenses não se abrem muito à projetos autorais, e sim a covers. Existe muita gente boa, de qualidade, fazendo o seu próprio som. Queremos levantar essa bandeira para que outras pessoas nos abrassem”.

Sobre a perspectiva em participar de algum talk show, os músicos ressaltaram que têm interesse em participar, mas é um mercado muito competitivo, pois existem muitas bandas autorais.

“Tenho uma relação com a música desde muito novo, devido aos meus familiares que estão envolvidos nesse mundo musical. Nunca estudei música a fundo, nunca fiz aula, aprendi tudo sozinho. Hoje escuto música o tempo todo, quando estou acordado. Sou um apaixonado por música, que resolveu botar pra fora o que aprendi com meu pai”, concluiu Oswaldo Botrel.

Saiba mais sobre a Zepherin

A Zepherin já nasceu virtual. Não teve apenas um, mas dois locais de nascimento: um sítio na zona rural de Varginha e um apartamento no histórico bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro.

A ideia era simples: os velhos amigos Marcos Conde e Oswaldo Botrel decidiram produzir uma música em regime de gravação de home-estúdio, com equipamentos simples e sem grandes gastos, e ver o resultado.

Com Marcos na produção e Oswaldo responsável pelas composições e arranjos, o EP “Devaneio ou Devir” começou a ser produzido em 26 de setembro de 2017. Contou com a participação de outros antigos parceiros musicais da dupla: Raphael Ota, Vitor Lentini e Guilherme Amarante.

O álbum tem seis faixas contendo temas diversos, que juntas mostram um pouco da realidade do Brasil nos dias atuais. A sonoridade é enxuta, mas tem essência no Rock n’ Roll clássico e no Hard Rock dos anos 80. O disco foi lançado em todas as plataformas digitais, bem como no Youtube.

O trabalho seguinte foi “Fogo”, que teve seu lançamento e primeira apresentação ao vivo no dia 18 de outubro, data em que a banda se apresentou no 5ª da Boa Música.

O lançamento mais recente é o single “Severino”, que ganhou clipe e está disponível em todas as plataformas digitais. A música já foi ouvida mais de 50 mil vezes. Toda a arrecadação com os streamings da canção será doada ao Lar São Vicente de Paulo de Varginha, como parte de uma ação beneficente. A música aborda uma temática social e usa o personagem Severino para dar vida à história de um pobre homem que sofre com as imposições da vida e da sociedade, mas que tenta vencer os obstáculos. A composição é uma parceria entre Oswaldo Botrel e Vitor Lentini, e foi produzida por Marcos Conde.

Zepherin nas redes sociais

• Instagram: zepherinrock

• Facebook: zepherinrock

• SoundClound: zepherin-music