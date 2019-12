Zema anuncia pagamento de 13º para servidor que ganha até R$ 2.000

Pin Compartilhar 0 Compart.

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta quarta-feira (17), pelas redes sociais, que o Estado conseguirá pagar o 13º salário para 61% dos servidores antes do Natal, seja integral ou parcelado. Segundo ele, receberá todo o valor aqueles que têm até R$ 2 mil líquidos de 13º. Em coletiva na Cidade Administrativa, o secretário de Planejamento, Otto Levy, confirmou que para quem ganha até esse valor o dinheiro estará disponível no dia 23.

“O critério foi o social. Os demais receberão quando concluirmos a operação financeira”, disse Zema, que completou: “Trabalho dia e noite para que essa situação não se repita em 2020. Recuperação fiscal é a solução”.

O secretário Otto Levy afirmou que a operação para o leilão dos recebíveis do nióbio ficou para o primeiro trimestre do ano que vem. Ele culpou a interferência do Ministério Público de Contas (MPC) pelo atraso.

Os detalhes do pagamento parcelado estão sendo divulgados neste momento em uma coletiva na Cidade Administrativa.

*Matéria em atualização

Fonte: Jornal O Tempo