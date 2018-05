Zacarias Piva sugere construção de diques na represa de Furnas

Uma indicação apresentada pelo vereador Zacarias Piva, solicita à Prefeitura de Varginha e ao Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo, que seja realizada uma parceria com a finalidade de construir diques na represa de Furnas, sendo o primeiro em Varginha.

Para Zacarias, a existência da represa de Furnas beneficiou Varginha e região, principalmente fomentando o turismo local e incentivando inúmeros empreendimentos que contribuem para a arrecadação nos municípios banhados pelo lago. Porém, com a baixa do nível do lago durante os períodos de seca e estiagem, todo o potencial da região fica comprometido, deixando milhares de pessoas sem o seu sustento.

“Com a construção de pequenos diques, será possível reverter essa situação, proporcionando a manutenção do nível das águas nas cidades que margeiam a represa, formando vários lagos artificiais. Essa Indicação busca atender um desejo antigo da população que depende da represa e também visa encontrar alternativas para manter o turismo, a pesca, a náutica, a beleza dos lagos, o emprego e a riqueza da região”, explicou o vereador.

A construção dos diques por meio dessa parceria atingirá cerca de quatro milhões de pessoas na região, caso o projeto indicado pelo vereador seja atendido pelo Governo do Estado e Prefeituras.