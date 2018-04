Zacarias Piva solicita recapeamento asfáltico em rua do Jardim Petrópolis

O vereador Zacarias Piva encaminhou uma indicação ao Executivo Municipal solicitando que seja realizado o recapeamento asfáltico na Rua Ismael de Almeida, no bairro Jardim Petrópolis, em Varginha.

De acordo com Zacarias, o pedido tem como objetivo atender às reivindicações dos moradores da rua que procuraram o vereador e relataram a situação precária do asfalto no local.

“Devido aos inúmeros buracos, os motoristas estão encontrando grandes dificuldades ao trafegar pela via, fato que eleva consideravelmente os riscos de acidentes, sobretudo de atropelamentos”, explicou o parlamentar.

Zacarias pede que a administração municipal envide esforços para que o pedido seja atendido, ampliando, assim, a segurança de todos os cidadãos que passam por aquela rua.