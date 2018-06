Zacarias Piva pede criação de espaço para Camelôs trabalharem na Rodoviária

Em defesa da necessidade de reformas e melhorias no Terminal Rodoviário e do melhor aproveitamento desse espaço público, o vereador Zacarias Piva encaminhou ao prefeito e ao secretário municipal de Turismo, uma indicação solicitando que seja montado um camelódromo no local.

De acordo com o vereador, o documento reforça os pedidos de melhorias no terminal que já foram apresentados na Câmara de Varginha e apresenta uma proposta que beneficiará os comerciantes informais e também possibilitará a sua regularização. “Com as obras de revitalização do centro da cidade, será necessário disponibilizar um espaço para que os vendedores ambulantes e comerciantes informais possam vender seus produtos e assim evitar que os mesmos tenham que ocupar praças, calçadas e outros lugares inapropriados, por isso pensamos na criação de um espaço adequado para eles trabalharem na Rodoviária de Varginha, que tem estrutura para acolher esses vendedores e pode ser melhor utilizada, com as devidas manutenções necessárias, pelo Poder Público”, explica Zacarias.

A sugestão do vereador é que seja disponibilizada uma parte do prédio da Rodoviária para a montagem do camelódromo, colocando a disposição dos comerciantes um espaço seguro para as suas atividades, contribuindo para a geração de renda, emprego e receitas do município.