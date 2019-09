Zacarias Piva cobra melhorias e reformas no Ponto Central

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um requerimento de autoria do vereador Zacarias Piva, apresentado durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Varginha, cobra da Administração informações a respeito de melhorias e reformas no Ponto Central, localizado na Praça Getúlio Vargas.

O parlamentar quer saber se a Prefeitura pretende construir um Terminal de Transporte Coletivo Central que disponha de toda a infraestrutura adequada para o atendimento dos usuários do transporte público e questionou ainda, que caso não exista nenhum planejamento nesse sentido, se há pelo menos algum projeto de melhorias na infraestrutura do local.

Segundo Zacarias, a cidade ainda não oferece espaços adequados para que as pessoas possam aguardar em conforto e segurança pela chegada dos ônibus, sendo imprescindíveis mais investimentos na área.

“O ponto de referência para chegadas e partidas dos ônibus do transporte público coletivo é o Ponto Central localizado na Praça Getúlio Vargas, porém, o local não oferece o mínimo de conforto para a população, inclusive, na última semana o vídeo gravado por uma câmera de segurança mostrando uma adolescente de 16 anos sendo atropelada de forma brusca por um ônibus, viralizou nas redes sociais e ressaltou ainda mais a necessidade de buscar soluções imediatas para melhorar a segurança no local”, destacou.

O vereador também sugeriu que nos mesmos moldes algumas cidades brasileiras, seja construído no local um Terminal Central de Transporte Público Coletivo, que tenha uma arquitetura adequada e ofereça ao cidadão conforto e segurança, com alguns pontos fundamentais tais como: cobertura e piso adequado, acessibilidade para portadores de necessidades especais, bancos em números suficientes, bebedouros, um guichê de informação e de venda de passagens, sinalização adequada, enfim, uma estrutura condizente com que a população merece.

Entrevista ao CSul

Nesta sexta-feira (6), o CSul entrevistou o Zacarias Piva, sobre o requerimento apresentado na Câmara.

Questionado sobre o principal objetivo das melhorias, o vereador ressaltou que, “nós temos que fazer um novo Ponto Central, com uma estrutura adequada para nossa cidade. Temos que adequar a praça como um grande Ponto Central, visando a segurança e o conforto dos motoristas e da população”.

Ainda de acordo com Zacarias, “diversos varginhenses procuraram todos os vereadores de Varginha para reclamarem do local. Eles reclamam da falta de segurança e conforto, da escada e da acessibilidade e do sol e da chuva, que comprometem o local. A reclamação é geral e Varginha não suporta mais a condição atual, que está vergonhosa”, ressaltou.

Questionado sobre as diversas drogas que são apreendidas diariamente pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal no local, o CSul perguntou ao parlamentar se existe algum projeto de construção de guarita. De acordo com Zacarias, “o problema das drogas e dos desocupados que frequentam o Ponto Central, já é corriqueiro. Várias pessoas nos reclamam, mas consiste mais na falta de segurança. Uma simples presença de dois guardas municipais no local já iria intimidar esses meliantes. Desnecessário construir guarita, pois a presença do guarda já intimida a criminalidade no local, o que é necessário é realmente a intervenção publica na construção de um novo Ponto Central, a altura da dignidade da nossa população de Varginha”, afirmou o vereador.

Concluindo, Zacarias disse que “em relação à urbanização, precisamos pensar primeiro na nossa população, depois nós vamos de encontro ao meio ambiente. Entendo que se fizermos um Ponto Central a altura da nossa população e que possa abrigar todos os ônibus, a população com segurança, acomodada, com informações de horários de ônibus e mapeamento da locomoção, enfim, um Ponto Central seguro, com acessibilidade, bebedouros, banheiros, obviamente será feito todo um sistema paisagístico, para manter ou plantar mais árvores”, disse.

Redação CSul – Ana Luísa Alves / Foto: Carolina Lima/CSul