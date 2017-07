Volante Diones marcou gols nas duas últimas vitórias do Boa Esporte na Série B

O volante Diones vive um grande momento no Boa Esporte. Foi o autor dos gols que garantiram a vitória tanto sobre o ABC quanto sobre o Internacional, nas duas últimas rodadas da Série B. A sequência positiva, além de afastar o time do Z-4, também levou a uma escalada na tabela. Motivo de comemoração para o jogador.

Além disso, Diones acredita que a melhora melhorou com a chegada de Nedo Xavier, já que passou a jogar de maneira mais leve.

– Acho que a equipe ficou bem solta. A gente está vendo a maneira da equipe jogar, acho que está todo mundo solto, cumprindo bem o seu papel. Então está fazendo o que o Nedo está pedindo. Ele já conhece bem o grupo, é um cara que está há bastante tempo no clube. Então facilitou para todos aí, independente de quem está jogando ou quem entra no lugar. Acho que isso está ajudando a equipe do Boa.

Mesmo assim, Diones espera um jogo difícil contra o CRB neste sábado, às 19h, no Estádio Municipal de Varginha, e chega a comparar o adversário com o Internacional.

Fonte: Globo Esporte Sul de Minas