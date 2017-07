Vitrine aberta para boa musica FENAC

Cem músicas de compositores de vários estados brasileiros e de Portugal foram selecionadas para disputar o 47° Festival Nacional da Canção, o mais tradicional festival de música do Brasil. As composições passaram por uma triagem criteriosa nas últimas semanas e o alto nível das melodias chamou a atenção da coordenação do evento. “O festival está sempre se renovando e os novos talentos, que mostram a cara musical do País, surgem a todo momento, mostrando melodias e letras inovadoras, com ritmos muito variados”, diz Gleizer Naves, idealizador do evento. Ele comemora o fato do 47º Fenac ter recebido inscrições de 24 estados diferentes e, também, de Portugal. Ao todo foram mais de duas mil músicas inscritas de 24 estados brasileiros, com ritmos e sotaques de vários cantos do país.

Por ser considerado o maior festival do gênero no Brasil garantir uma vaga no evento já é uma grande vitória. O próximo desafio dos artistas é passar pelas etapas classificatórias. A primeira cidade a receber o Fenac é São Lourenço, no circuito das águas, onde o festival ocorrerá nos dias 28 e 29 de julho. Em seguida, o evento seguirá para Extrema (4 e 5/8), São Thomé das Letras (11 e 12/8), Três Pontas (25 e 26/8) e Guapé (1 e 2/9). A grande final acontecerá no berço do festival, Boa Esperança, nos dias 7,8 e 9 de setembro.

Em cada cidade serão apresentadas 20 músicas e um júri especializado escolherá 4, totalizando 20 semifinalistas, que serão reapresentadas nos dias 7 e 8 de setembro, em Boa Esperança. Cada uma delas já terá garantido um prêmio mínimo de R$2.500,00.

Destas, apenas 10 irão para a grande final que vai acontecer no dia 9 de setembro, também em Boa Esperança. Além de garantir uma premiação mínima de R$3.500,00 elas concorrerão aos maiores prêmios e ao troféu Lamartine Babo. Ao todo, o 47° Fenac vai distribuir R$200 mil em prêmios.

Concurso de Poesias

Durante o 47° Festival Nacional da Canção acontecerá no palco do evento a entrega do certificado para o estudante autora da melhor poesia do concurso “Reiventar a Sustentabilidade”

Ele é realizado pelo 47º Festival Nacional da Canção em parceria com as escolas públicas das cidades participantes e visa incentivar os estudantes a refletir sobre a atualidade do país e, também, a encontrar soluções para melhorar e contribuir com o crescimento de uma sociedade mais humana e justa.

O concurso é realizado para alunos dos ensinos fundamental e médio (8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio) regularmente matriculados.

Cultura na rua

Durante todos os dias do evento ocorrerão nas ruas e praças das seis cidades sedes o 8º Festival Nacional da Cultura, um evento paralelo que acontecerá também em Varginha, nos dias 18 e 19 de agosto, no Via Café Garden Shopping.

O público vai acompanhar grandes espetáculos de música clássica, instrumental, teatro, dança e artes circenses. O evento encanta por ser uma opção cultural diferenciada, raramente oferecida para a população desses municípios.

Fonte: Equipe positiva