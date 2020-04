Vigilância Sanitária está realizando ‘Fumacê da Dengue’ em vários pontos da cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Diante dos riscos trazidos pelo Coronavírus, inviabilizando as visitas pelos Agentes de Combate a Endemias, aumenta a possibilidade de haver mosquito contaminado pela dengue e outras arboviroses no interior das residências em Varginha. A Prefeitura explicou que “os serviços realizados estão restritos a limpeza de terrenos e Áreas de Preservação Permanente, Notificações e Autuações”, o que pode causar aumento de entulhos nos bairros.

O Setor de Vigilância Ambiental está realizando o ‘Fumacê’ para eliminação do mosquito Aédes Aegypti, em casos específicos de notificações confirmadas da presença de pessoas infectadas. “Agora, mais do que nunca, é necessária a cooperação de todos, tirando dez minutinhos por semana para verificar os locais que possam acumular água, tais como calhas, caixas d’ água sem tampa, com tampa amassada ou com tampa inadequada, piscina sem limpeza e sem tratamento, pneus em locais descoberto ou com água, pratinho e jarro de plantas, ralos e vasos sanitários em desuso, lixo em sacos bem fechados, quintais bem limpos, não jogar lixo em terreno baldio, e outros depósitos que possam acumular água”, pediu a Vigilância.

“Lembre-se em tempos de coronavírus, você e sua família vão passar mais tempo em casa, ficando mais expostos a picada do mosquito. Então, então faça sua parte e acabe com os depósitos de água parada, proteja a sua vida e a de quem você mais ama!”, afirmou José Donizeti de Souza, encarregado do Setor de Vigilância Ambiental.

Fique atento em caso de haver ‘Fumacê’ e siga as recomendações do Ministério da Saúde:

1- Abram as janelas e portas para que todo ambiente fique ventilado e a fumaça não fique concentrada.

2- Guarde todos os alimentos ou cubra-os quando não for possível.

3- Acamados e idosos devem ficar no quarto devidamente fechado.

4- Cobrir viveiros, gaiolas e aquários.

5- Retirar cães, retirar água e alimento e deixar o portão aberto.

6- Recolher roupas do varal.

7- Sair da casa quando da aplicação do FUMACÊ, ir para o outro lado da rua e permanecer por 15 minutos.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Divulgação