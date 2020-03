Vigilância Ambiental interrompe atendimento presencial a partir de segunda-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Setor de Vigilância Ambiental informa, que a partir da próxima segunda-feira (23), não mais atenderá o contribuinte de forma presencial em seu escritório localizado à Avenida Benjamim Constante, 1000, no Terminal Rodoviário. O procedimento atende aos cuidados preventivos com a saúde do público em geral e também dos funcionários daquele local.

Todos os procedimentos tais como denúncias, reclamações, cancelamento, arquivamento e anulação de notificações e auto de infrações deveram ocorrer via telefone ou whatsapp pelo número 3690-2230 ou pelo denguedenuncias@varginha.mg.gov.br.

O solicitante deverá apresentar fotos da notificação e também do local ora notificado.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura Municipal