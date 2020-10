Vigilância Ambiental divulga esquema especial em Cemitérios de Varginha

Medida é tomada visando proximidade do Dia de Finados.

Os dois cemitérios de Varginha receberão atenção especial em virtude da proximidade do Dia de Finados (2 de novembro). De acordo com o Setor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 26 e 27 deste mês, haverá completa vistoria de combate e controle das arboviroses com eliminação dos depósitos de água parada no Cemitério Parque da Saudade. As mesmas ações vão ser realizadas no Cemitério Municipal nos dias 28, 29 e 30, sendo que no dia 31, haverá uma desinfecção em combate à Covid-19.

No Dia de Finados agentes vão fazer a higienização das mãos dos visitantes com álcool em gel em tendas montadas nos dois cemitérios, onde também haverá panfletagem sobre os cuidados quanto à prevenção ao coronavírus. A Vigilância Ambiental lembra a obrigatoriedade do uso da máscara e sugere às pessoas para que levem a própria água para beber e sempre carreguem um frasco de álcool em gel para higienizar as mãos reforçando assim os cuidados necessários para o combate à Covid-19.

Passado o Dia de Finados, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, serão feitas vistorias nos cemitérios para eliminar os depósitos de água parada com colocação de areia, intensificando também o combate à dengue.

Fonte: Ascom Vigilância Ambiental/Foto: Arquivo/CSul