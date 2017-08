Vídeo: Acidente no Bairro Santa Mônica deixa duas pessoas feridas em Varginha

Um acidente foi registrado no começo da noite desta quinta-feira (03), no Bairro Santa Mônica, em Varginha.

Segundo informações um Fusca e um Corsa bateram de frente em uma rotatória do bairro, com acesso ao Bairro Damasco.

Ainda de acordo com informações apuradas, o acidente deixou duas pessoas feridas.A passageira do Fusca sofreu ferimentos na face, já o condutor, com ferimentos nas pernas. O motorista do Corsa não se feriu.

As vítimas foram socorridas pelo resgate do Corpo de Bombeiros de Varginha.

Fonte: Blog do Madeira