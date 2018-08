Vice-prefeito Vérdi Melo participa do Simpósio do Diagnóstico da Cafeicultura do Sul de Minas

Representando a Prefeitura de Varginha, o vice-prefeito Vérdi Melo participou nesta quinta-feira, 16, na Cidade Universitária do Unis do Simpósio do Diagnóstico da Cafeicultura do Sul de Minas, uma realização do SEBRAE e daFUNDAÇÃO PROCAFÉ objetivando levantar e analisar um conjunto de informações relacionadas à estrutura do parque cafeeiro no que tange à produtividade e as atividades realizadas nas propriedades cafeeiras, como as de natureza técnica, de inovações no manejo das lavouras, além da condição socioeconômica envolvida na exploração cafeeira.

Durante o evento as empresas âncoras do Setor Cafeeiro apresentaram aos participantes soluções, produtos/serviços para os cafeicultores. A iniciativa teve por finalidade contribuir para o fortalecimento e o desenvolvimento socioeconômico, além de promover integração entre os membros do ciclo cafeeiro: produtores, corretores, exportadores, centros de pesquisa, armazéns, varejistas, indústria solúvel e de torrefação.

“Tanto a Fundação Procafé quanto o Sebrae estão de parabéns por esta iniciativa, que reuni num mesmo espaço as principais lideranças da cafeicultura brasileira , para conhecerem o diagnóstico sobre as características e aspectos técnicos, econômicos, sociais e de inovação nas propriedades cafeeiras, que tomou por base 11 microrregiões representativas da macrorregião Sul de Minas. Varginha é referência na Cafeicultura, sendo mundialmente conhecida por seu potencial, e eventos como estes fortalecem ainda mais nossa cidade”, disse Vérdi que estava acompanhado dos Secretários Municipais de Agricultura, Marcos Paiva Forest e de Indústria, Pedro Gazzola.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha