Vice-Prefeito Vérdi Melo participa da Mostra de Talentos 2019 do CDCA

Tributo a Luiz Gonzaga emociona a todos

O vice-prefeito Vérdi Melo assistiu na terça-feira (19), no Theatro Capitólio, o Show de Talentos 2019 do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA, que envolveu os integrantes das três Unidades do CDCA (I – Vila Bueno), II (Vila Barcelona) e III (Padre Vitor), aproximadamente 100 estudantes de 7 a 14 anos que participam de oficinas de música, ginástica rítmica, artesanato e teatro oferecidos gratuitamente pelo CDCA.

“Esse é um momento importante para todos nós que fazemos parte do CDCA, uma oportunidade de apresentarmos o resultado de um trabalho realizado ao longo do ano pelos instrutores dos projetos e oficinas, que comprova a importância para o aprimoramento das habilidades que os alunos vão desenvolvendo e que culmina com o desenvolvimento social”, disse a presidente do CDCA, Juliana de Paula Mendonça.

Quem se emocionou durante a apresentação foi o vice-prefeito Vérdi Melo, que fez questão de compartilhar com a equipe do CDCA, com os alunos dos projetos e com seus familiares e amigos, as apresentações de dança, música e teatro. “O CDCA sempre foi a menina dos nossos olhos, tanto eu quanto o prefeito Antônio Silva temos um carinho muito grande por este projeto que dá a nossas crianças e adolescentes a oportunidade de desenvolverem talentos, de aprimorarem seus conhecimentos e de se prepararem para o primeiro emprego. E hoje, ao assistir este show de talentos, temos a certeza do dever cumprido”, disse Védi

Foram nove apresentações incluindo canto popular, canto coral e ginástica rítmica, além de exposição de artesanato. Entre elas um tributo a Luiz Gonzaga, compositor e cantor brasileiro, conhecido como o Rei do Baião, considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira.

Foram utilizados instrumentos confeccionados a partir de sucatas. As apresentações musicais regionais tiveram à frente os maestros Mestre Claudião, J.Júnior e Francisco Dib Magalhães. Já as ginastas foram orientadas pela instrutora Elaine Leal.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha