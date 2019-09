Vice-prefeito participa da abertura do treinamento do adequação de estradas rurais

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vice -prefeito de Varginha, Vérdi Melo, participou na segunda-feira (16), na sede da Copasa, da abertura do treinamento sobre Adequação de Estradas Rurais, que prossegue até quarta-feira, 18. O instrutor do curso é o Sr. Leonel Sátiro de Lima e a carga horária são 24 horas.

O público alvo são operadores de máquinas das prefeituras da Campanha, Poço Fundo, Campos Gerais, São Tomé das Letras e Varginha.Participaram na abertura o vice- prefeito de Varginha, Verdi Lúcio Melo, o Superintendente Operacional Sul da Copasa, Marco Aurélio Ribeiro, a Gerente Distrito Regional Copasa Varginha, Inês Massa de Souza de Deus e os técnicos e coordenação das regionais de Alfenas e Lavras da EMATER.

A parte teórica da capacitação foi realizada na sede da Copasa e os trabalhos de campo acontecem na Fazenda Campestre. Vale ressaltar que esta capacitação está prevista no Programa Pró Mananciais, com o objetivo de realizar treinamentos dos operadores de máquinas, visando desenvolver ações de conservação de solo e água e adequar estradas rurais reduzindo custos de manutenção, propiciando infiltração e armazenamento de águas pluviais.

Diante do exposto, ressaltamos ser de vital importância essa capacitação para o alcance do objetivo geral do programa de “Proteger e recuperar as micro bacias e áreas de recarga dos aquíferos cujos mananciais servem para a captação dos sistemas públicos de abastecimento de água operados pela Copasa, visando melhorar a qualidade e quantidade das águas, visando a sustentabilidade ambiental, social e econômica”.

O treinamento é também o resultado do convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a Copasa e a EMATER, onde o contrato assinado atenderá as necessidades de treinamentos, levantamentos ambientais e diagnósticos dos mananciais inseridos no Programa Pro Mananciais.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha