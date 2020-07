Vice-governador de Minas Gerais está em Varginha visando concretização do projeto “Cidade Inteligente”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Visita oficial é desdobramento de reuniões realizadas semana passada em BH visando a concretização da “Cidade Inteligente”; também será apresentado estudo sobre a viabilidade do retorno do transporte ferroviário.

O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, desembarcou no aeroporto de Varginha, na manhã desta terça-feira (28), onde foi recepcionado pelo prefeito Vérdi Lúcio Melo, pelo secretário de Governo, Honorinho Ottoni e pelo vereador Leonardo Ciacci.

A comitiva do Governo do Estado de Minas Gerais vai conhecer a estrutura do Porto Seco incluindo os armazéns logísticos de empresas como a Eurofarma, Unilever, Libbs, Cimed, Lumileds, Renesola, Philips Medical, Philips Lighting Nacional Comercial Hospitalar, Medlog e Cellera (Boticário).

A equipe vai conhecer a plataforma tecnológica para Inteligência Artificial, com parceria do Grupo Unis e participará de debate sobre a malha ferroviária, com apresentação de visitas técnicas e análises pelo Porto Seco de Minas para a viabilidade de transporte ferroviário até os principais portos do Brasil.

O vice-governador fará uma visita aérea no local onde será instalada a Cidade Inteligente (no Distrito de Fausto Ribeiro, a cerca de 5Km e 15 minutos do Poro Seco).

Essa visita a Varginha é fruto das reuniões iniciadas na semana passada em Belo Horizonte com o governador Romeu Zema e da videoconferência com o vice-presidente do Brasil general Hamilton Mourão, o governador Zema, alguns secretários de Estado e com ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan.

“Todas essas negociações tem o objetivo de consolidar o projeto do empresário Cléber Marques Paiva para instalar em Varginha um Centro Tecnológico com investimento dos Emirados Árabes e a contrapartida de produtos e informações tecnológicas, sendo altamente sustentável”, explica o prefeito Vérdi Melo.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha