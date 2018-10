Viatura da Polícia Militar capota na Avenida do Contorno

No final da tarde deste domingo (7), uma viatura da Polícia Militar capotou na Avenida do Contorno, em Varginha, no trevo de acesso à Elói Mendes. Dois policiais ficaram feridos.

Segundo informações da PM, os militares estavam a caminho de uma ocorrência e com as sirenes acionadas. Ao entrar na rodovia, a viatura quase se chocou com outro veículo, o que fez o policial que estava na direção fazer uma manobra para evitar a batida, vindo a capotar. A viatura ainda bateu no meio fio e foi parar no canteiro central.

A viatura teve o painel e a parte dianteira danificados. Os dois policiais foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Humanitas. A polícia sinalizou o local e o trânsito ficou lento no trecho até o início da noite.