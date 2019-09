Via Café Garden Shopping terá feira orgânica a partir deste sábado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Produtos poderão ser comprados todos os sábados, das 9h às 16h, no estacionamento do mall

Com o aumento da procura por uma alimentação mais saudável e natural, o Via Café Garden Shopping abre espaço para a comercialização de produtos com origem e certificação orgânica em parceira com a Cooperativa Agrícola da Rede de Agroecologia e Economia Solidária (CooperRAES). A feira orgânica acontecerá todos os sábados, das 9h às 16h, no estacionamento.

A certificação dos produtos orgânicos se dá por meio do sistema participativo de garantia, regulamentado pelo Ministério da Agricultura, no fim de dezembro de 2010, onde a qualidade dos produtos é aferida pelos produtores, consumidores, técnicos e outros membros da sociedade.

No total, 20 produtores da macrorregião de Varginha – Boa Esperança, Borda da Mata, Campanha, Carmo da Cachoeira, Coqueiral, Fama, Lavras, Luminárias, Santo Antonio do Amparo, São Tomé das Letras, Três Corações, Três Pontas e Varginha venderão diretamente aos consumidores legumes, frutas e hortaliças, ovos, laticínios, grãos, tubérculos, queijos, geleias, pães e bolos.

“Trata-se de uma feira diferenciada para aqueles que não têm oportunidade de estar nas feiras livre convencionais, no período da manhã. É a oportunidade de toda população, além de passear no shopping, encontrar produtos orgânicos e agroecológicos a preços justos, levando para casa mais saúde e qualidade de vida”, avalia a coordenadora de Marketing do Via Café Garden Shopping.

Serviço

Data: todos os sábados

Horário: das 9h às 16h

Local: estacionamento do shopping

Mais informações: (35) 3221.7183

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa Via Café