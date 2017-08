Via Café Garden Shopping recebe visita da diretoria da Aciv

Na manhã desta quarta-feira (16.08), os gestores do Via Café Garden Shopping receberam parte da diretoria da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Varginha (Aciv) para uma visita técnica ao empreendimento. Durante a ação promovida pelo shopping, o grupo composto por 15 pessoas pode conhecer os bastidores do shopping e também a obra da Havan, loja de departamentos que tem data prevista de inauguração para novembro.

Estiveram presentes a superintendente do shopping, Ataina Ferreira, o líder de gestão de contratos, Stefano Matiolli, o líder operacional, Gleiser Guimarães, a líder de marketing, Mariana Zonta, o presidente da Aciv, Anderson de Souza Martins, e os diretores, Kelly Silva Maia, Giza Pellozo, Hederson da Cunha Bueno, Álvaro Bellizia, Elisete Cristina de Carvalho Ribeiro, Vicente Pereira da Silva, o assessor de comunicação e marketing, Henrique Avellar, e a presidente do Núcleo do Comércio do Centro, Aline Guedes.

De acordo com a superintendente do centro de convivências, esse encontro tem como principal objetivo estreitar relações entre as duas instituições e mostrar aos representantes da Aciv como é o funcionamento de um shopping center. “Operar um empreendimento do porte do Via Café Garden Shopping requer uma equipe muito alinhada e procedimentos específicos que garantam o seu total funcionamento, desde a administração até o sistema operacional. Por isso, achamos importante convidar a entidade que representa o comércio varejista para presenciar o nosso dia-a-dia”, diz Ataina.

Durante a visita técnica, a diretoria da Aciv também pode conhecer a obra da Havan, que está fase de instalação e acabamentos. Para que a loja seja inaugurada até o mês de novembro, cerca de 50 pessoas trabalham diretamente na execução dos serviços. “São 24 horas diárias de obras para garantir que os três mil metros quadrados de loja estejam finalizados, dentro do prazo determinado”, avalia o líder operacional do shopping, Gleizer Guimarães.

Na oportunidade, o presidente da Aciv, Anderson de Souza Martins, destacou que a visita foi um sucesso e uma importante oportunidade de conhecer o shopping mais profundamente, unindo ainda mais a associação comercial e o Via Café Garden Shopping. “Por essa visita, vimos que muitas ações poderão ser tocadas em conjunto, fortalecendo o comércio do Centro, dos bairros e do shopping. Dessa forma, conseguiremos trazer mais clientes para Varginha beneficiando todos os centros de compras”, concluiu.

Fonte: Varginha Online