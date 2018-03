Via Café Garden Shopping promove reaproveitamento de água

Ontem, quinta-feira, dia 22 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Água e um dos grandes desafios da atualidade é manter o crescimento econômico e populacional sem causar prejuízos ao meio ambiente, pensando, inclusive, nas próximas gerações. Tendo em vista desse cenário, a Tenco Shopping Centers, administradora do Via Café Garden Shopping, localizado em Varginha, no Sul de Minas, promove entre empreendedores, fornecedores, lojistas e consumidores, a consciência sustentável dos recursos naturais.

A Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água, em 22 de março de 1992. A data é um reforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que envolvem os recursos hídricos. Todo ano, as celebrações acontecem a partir de uma temática definida pela ONU, como, por exemplo: ‘Água e energia’, ‘Água limpa para um mundo saudável’, ‘Lidando com a escassez da água’, entre outros. Assim, organizações e instituições ao redor do mundo podem elaborar ações educacionais, de mobilização e de conscientização sobre a água e seus usos.

Baseado no tripé ‘Garden’ – ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável – a Tenco Shopping Centers contempla atitudes sustentáveis em todas as suas ações, desde a concepção e desenvolvimento dos projetos, até o dia a dia dos seus shoppings. Ao criar o Conceito Garden, que faz parte do DNA do grupo e aparece nos nomes de seus empreendimentos, a empresa implanta e consolida as melhores práticas de gestão socioambiental.

Para viabilizar essas iniciativas, a empresa criou, há três anos, o Instituto Tenco, uma associação sem fins lucrativos destinado a administrar os investimentos sociais do grupo, com propósito de gerar valor, simultaneamente, para a sociedade e para a empresa. Desde sua criação, o instituto vive um momento maduro e propício para uma atuação mais intensa na área socioambiental, conectando o sucesso da empresa ao progresso da sociedade, aumentando a transparência, ética e eficiência para todos os envolvidos. Essa ação conjunta contribui para elaboração de soluções inovadoras aos problemas sociais e empresariais e para a criação de possibilidades de um futuro sustentável.

Diante disso, desde 2017, o Via Café Garden Shopping tem realizado o reaproveitamento da água pluvial, dos drenos de ar condicionado, da descarga das torres e das drenagens das válvulas de governo e alarme do sistema de incêndio (VGA). O intuito é reduzir o consumo da água no empreendimento e fomentar a utilização sustentável e consciente desse importante recurso natural.

“Quando se fala em consumo sustentável, deve-se levar em consideração as escolhas de compra, as formas de utilização e, principalmente, o reuso dos bens e recursos naturais disponíveis. Nesse sentido, a reutilização da água da chuva é uma das melhores formas de gerar economia e preservar o meio ambiente, visto que vivemos em tempos de escassez e racionamento, tornando fundamental a busca por soluções eficientes para evitar o desperdício”, afirma o gerente de operações do shopping, Gleiser Guimarães.

Para o êxito do projeto, foi criada uma barreira na saída de escoamento da galeria pluvial subterrânea do shopping, para represar a água que, posteriormente, é enviada a um reservatório. Por meio de um sistema automático, a água armazenada alimenta todo o sistema de irrigação dos jardins do centro de convivências, que possui 25 mil m² de área verde. Com o uso inteligente da água, o Via Café Garden Shopping reduziu em 10% o seu consumo mensal de água potável, o que equivale a 320 caixas d’água de 500 litros. Com essa redução, em um ano, o Via Café Garden Shopping teve a economia de aproximadamente R$ 30 mil.

Conceito Garden

Além da reutilização da água, o Via Café Garden Shopping possui o projeto de eficiência energética, onde foi desenvolvido um estudo detalhado sobre a melhor forma de utilizar a luz natural sem que haja redução na visibilidade dentro do mall. Entre as soluções encontradas estão o uso de piso de cor clara e a instalação de vidros no teto, contribuindo positivamente para entrada de luz e calor no empreendimento. O objetivo é oferecer conforto aos frequentadores e ao mesmo tempo economizar energia elétrica. Um ponto que merece destaque é o sistema de ar condicionado inteligente, que adequa a velocidade dos ventiladores de renovação de ar à quantidade de pessoas dentro da edificação. Ou seja, quanto mais pessoas no shopping, maior é a necessidade de renovação do ar, maior a velocidade do ventilador. Nos momentos em que houver menor quantidade de visitantes no shopping, menor a velocidade dos ventiladores, bem como consumo de energia. Outra medida que tem o objetivo de preservar o meio ambiente é o estacionamento de bicicletas, que é economicamente viável. No espaço há 51 vagas e o ciclista pode estacionar gratuitamente. O bicicletário contribui em incentivar a prática de atividades físicas e redução na emissão de poluentes, já que se trata de mais uma iniciativa voltada para sustentabilidade e ao conceito Garden.

Fonte: Blog do Madeira / Informações: Ascom do Via Café Garden Shopping / Foto: Reprodução