Via Café Garden Shopping prepara programação diferente para fim de semana

Com a proximidade do fim de semana, o Via Café Garden Shopping já definiu as atrações para o público do sul de Minas. Estão programados show na praça de alimentação, pintura ao vivo e atividades para as crianças.

No sábado, dia 08 de julho, das 15h às 17h, as crianças poderão se divertir com a brincadeira acerte o desenho. Inspirada no quadro do programa Caldeirão do Huck, a criançada deverá adivinhar os desenhos nessa disputa divertida. A ação acontece em frente à loja de brinquedos Ri Happy e é de graça. Das 16h às 18h, a cantora Larissa Machado, de Três Corações, é a atração musical da praça de alimentação. A artista reúne em seu show o melhor da MPB e do sertanejo. Ao lado do quiosque do Bobs, a partir das 14h, a artista Dani Werneck abre a sua exposição Fluence no shopping, fazendo ilustrações ao vivo. Haverá também um show acústico com o cantor Wanderson Lopes e a presença de um fotógrafo para tirar fotos interativas do público com as peças da exposição. A mostra é composta por desenhos em estilo livre e fica no Via Café Garden Shopping até o dia 08 de outubro.