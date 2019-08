Via Café Garden Shopping é finalista do Prêmio Abrasce 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

Pelo segundo ano consecutivo, o Via Café Garden Shopping é um dos finalistas ao Prêmio Abrasce, iniciativa criada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) que reconhece e incentiva projetos desenvolvidos por shopping centers e grupos corporativos de todo o Brasil. Em 2019, o shopping de Varginha concorre na categoria Eventos e Promoções com a 1ª Festa Julina Via Café. A premiação dos melhores projetos do setor ocorrerá no dia 9 de setembro, em São Paulo.

Tendo em vista que o shopping busca oferecer opções de lazer e entretenimento para os seus convidados, deixando sua marca e proporcionando boas experiências, a 1ª Festa Julina Via Café, que foi realizada em julho de 2018, foi planejada para atender diretamente ao público familiar do centro de convivências, com uma estrutura nunca vista em um evento deste tipo na região.

De acordo com o gerente de vendas e marketing do Via Café Garden Shopping, Leonardo Andrade, ser novamente finalista em um prêmio tão importante nacionalmente, deixa claro que o mall, que tem, apenas três anos de operações, está no caminho certo.

“A indicação ao Prêmio Abrasce 2019 é muito importante para todo o time garden, que se envolveu diretamente na realização desse evento tão importante para a região. E apesar de ser um shopping novo ainda, é missão do Via Café oferecer cultura, lazer e desenvolvimento econômico para o Sul de Minas, o que, com certeza, temos cumprido com êxito, visto que o empreendimento apresentou crescimento de 15%, no primeiro semestre deste ano”, afirma.

Do Grupo Tenco, administrador do Via Café Garden Shopping, também chegaram à final a Amapá Garden Shopping (Melhor Shopping para Trabalhar), o Anchieta Garden Shopping (Expansão e Revitalização), o Aparecida Shopping (Eventos Promoção Natal), o Cariri Garden Shopping (Eventos e Promoções), DF Plaza (Novos Empreendimentos) e o Via Vale Garden Shopping (Eventos e Promoções).

Fonte: Assessoria de Imprensa Via Café / Foto: Divulgação