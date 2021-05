Via Café Garden Shopping é autuado e prefeitura cobra ações mais efetivas conforme protocolos sanitários

Autuação ocorreu devido à falta de fiscalização dos protocolos sanitários, e shopping deverá apresentar em 72 horas, plano de ação, que será analisado pela administração municipal.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Divulgação Via Café Garden Shopping

O Via Café Garden Shopping foi autuado nesta segunda-feira (17), pela Prefeitura de Varginha. Segundo a administração municipal, a autuação ocorreu devido à falta de fiscalização dos protocolos sanitários em relação ao novo coronavírus.

Na reunião com o gerente do Via Café Garden Shopping, Leonardo Teixeira de Andrade, estiveram o Procurador Geral do Município, Evandro Santos; o Secretário Municipal de Saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho e a coordenadora da Vigilância Sanitária, Nara Mendes Viana. No encontro, os representantes da prefeitura cobraram ações mais efetivas do shopping voltados à prevenção e enfrentamento à pandemia.

Representantes da prefeitura estiveram reunidos com a gerência do Via Café Garden Shopping

Foto: Prefeitura de Varginha

Conforme a prefeitura, o Via Café foi autuado e deverá apresentar, no prazo de 72 horas, um plano de ação que irá ser analisado pela Secretaria Municipal de Saúde. Em caso de reprovação, o shopping poderá sofrer penalidades, tais como, imposição de novas restrições e, até mesmo, fechamento.

O Via Café Garden Shopping se comprometeu em intensificar medidas de proteção e prevenção ao novo coronavírus. A prefeitura finalizou dizendo que, a fiscalização de monitoramento para verificar o cumprimento de ações propostas se manterão.