Via Café Garden Shopping apresenta “Show da Galinha” nesta sexta-feira

Sucesso absoluto entre a criançada, dentro e fora da internet, a galinha azul mais popular do planeta chega ao Via Café Garden Shopping para apresentar um show inédito para o público infantil do centro de convivências. O musical Show da Galinha será apresentado na próxima sexta-feira, dia 29 de junho, às 19h30, em frente à Havan, no corredor que dá acesso à Unidade de Atendimento Integrado (UAI). O show infantil é gratuito e, por isso, a organização pede para que os convidados cheguem com 15 minutos de antecedência para garantir lugar na plateia. As crianças ainda poderão tirar fotos com os personagens após a apresentação.

“Entre os objetivos do Via Café Garden Shopping está o de promover a cultura e o entretenimento no Sul de Minas e, por isso, trazemos para o shopping um show muito aguardado e de grande repercussão entre as famílias. Nesse caso em especial, o melhor é ver como a Galinha Pintada traz alegria para as crianças, pais, tios e avós que curtem teatro. É um momento de alegria para as crianças que interagem com os personagens, enquanto cantam as famosas canções infantis”, afirma a gestora de Marketing do Via Café Garden Shopping, Mariana Zonta.

Nesse show, a Popó junto com seus companheiros inseparáveis Galo Carijó, Pintinho Amarelinho, Baratinha e o Cãozinho cantam e dançam os grandes hits que embalam os videoclipes da Galinha, costurados por pequenos versos que brincam com temas relacionados ao universo infantil.

Serviço:

Via Café Garden Shopping apresenta “Show da Galinha”

Data: 29 de junho, sexta-feira

Horário: a partir das 19h30

Local: Em frente à Havan, no corredor que dá acesso à UAI

Investimento: Gratuito

Faixa etária: Livre

Orientações gerais:

– É recomendado chegar com 15 minutos de antecedência;

– Espaço aberto, com área reservada apenas para crianças;

– A apresentação tem duração de até 50 minutos.

Mais informações: (35) 3221.7183

Fonte: Varginha Online / Foto: Divulgação