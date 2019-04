Via Café completa três anos de funcionamento e terá programação especial no fim de semana

O Via Café Garden Shopping completa, na próxima sexta-feira, dia 12 de abril, três anos de funcionamento. E, para celebrar com os seus convidados, o mais completo centro de convivências do Sul de Minas promoverá um fim de semana de atrações gratuitas para divertir o público. Música ao vivo, dia de spa e tratamento de beleza e show infantil fazem parte da programação.

Administrado pela Tenco Shopping Centers, o shopping possui área de influência para 500 mil consumidores, sendo que são 35 mil m² de área construída, em que 22 mil m² de área são destina às lojas, das quais três âncoras (Havan, Renner e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completo, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, lojas de serviço, praça de alimentação com diversas opções de fast-food e dois restaurantes no acesso principal.

Nestes três anos de operações, o Via Café Garden Shopping colocou o Sul de Minas no patamar de grandes centros urbanos ao promover convívio, lazer, moda, gastronomia e compras. Desde que abriu as portas pela primeira vez, em 2016, mais de 10 milhões de pessoas já passaram pelas dependências do mall, o que foi responsável pela geração de R$ 400 milhões em vendas.

De acordo com o gerente de vendas e marketing do centro de convivências, Rafael Sena, estes números são um reflexo da aceitação do mall pela população sulmineira e que ainda tendem a aumentar, acompanhando a evolução do empreendimento que, a cada dia, traz novidades e novas experiências ao seu público. “Sabemos da importância do shopping para a região e, sendo assim, nosso time busca constantemente por mais serviços, pela promoção de ações de marketing que beneficiem nossos clientes e a oferta de um mix com ótimas lojas. São formas de manter a satisfação de nossos clientes”, afirma.

Comemorações de aniversário

No fim de semana de aniversário do Via Café Garden Shopping, o público poderá se divertir com várias atrações gratuitas: Na sexta-feira, das 14h às 18h, ao lado da Havan, em parceria com o Grupo Unis, haverá o Dia de Spa com massagens e limpeza de pele; das 17h às 20h, o mascote Zedi estará passeando pelo mall; das 19h às 21h30, em frente a loja 1 a 99, será montado um estande do Senac onde serão realizados aferição da pressão arterial e medição de glicemia; às 19h30, no acesso principal, a banda da Escola de Sargento das Armas (Esa) fará uma apresentação musical.

No sábado (13), às 15h, será promovida mais uma edição do Encontro de Gestantes, no auditório do shopping; às 17h, ao lado da Youcom, será inaugurada uma nova fase da exposição Cromossomos do Amor, com fotos de crianças com síndrome de down com a temática da Páscoa e, às 19h, na Praça de Alimentação, haverá show com Gig CEMVA Rock, do Conservatório Estadual de Música.

No domingo (14), às 15h, a Patrulha dos Cães invadirá o shopping para um animado show, no acesso principal, ao lado da Havan. E logo após, às 16h, encerrando as comemorações de aniversário do Via Café, também no acesso principal, haverá apresentação da Camerata de Viola Caipira.

Além disso, várias lojas que também comemoram três anos de inauguração promoverão várias ações com distribuição de brindes, coquetéis para clientes e produtos com preços especiais. “Em nosso aniversário queremos que o público do Sul de Minas se sinta privilegiado com as nossas atrações. Por isso, não concentramos as ações apenas no dia 12/04, em um fim de semana, para que todos possam aproveitar.”, diz a coordenadora de Marketing, Etienne Bandeira.

Programação Completa

Sexta-feira, dia 12/04

– 14h às 18h (ao lado da Havan) – Dia de Spa

– 17h às 20h (mall) – Presença do Zedi

– 19h às 21h30 (em frente a 1 a 99) – Pausa para Saúde

– 19h30 (acesso principal) – Apresentação da banda marcial da Esa

Sábado, dia 13/04

– 15h (auditório) – Encontro de Gestantes

– 17h (ao lado da Youcom) – Cromossomos do Amor, especial de Páscoa

– 19h (praça de alimentação) – Apresentação da Gig CEMVA Rock

Domingo, dia 14/04

– 15h (acesso principal) – Patrulha dos Cães

– 16h (acesso principal) – Camerata de Viola Caipira

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Shopping