Vereadores visitam escola Aracy Miranda no último “Câmara nas Escolas”

A última edição do Câmara nas Escolas de 2019, realizada na manhã desta terça-feira (03), fechou com chave de ouro o ano do projeto. O presidente da Câmara, vereador Dudu Ottoni, acompanhado dos vereadores Buiú do Ônibus, Carlúcio Mecânico, Delegado Celso Ávila, Leonardo Ciacci e Zacarias Piva foram até a Escola Estadual Professora Aracy Miranda, no bairro Centenário, onde foram recebidos por cerca de 60 alunos do Ensino Médio.

A participação dos estudantes foi o destaque da visita. Após os vereadores se apresentarem e explicarem as funções do Legislativo e os principais trabalhos realizados na Câmara de Varginha foi aberta a palavra para os alunos fazerem seus questionamentos. As perguntas foram as mais diversas, sobre assuntos referentes a várias áreas do Município. “Ficamos encantados com a participação dos alunos desta escola. Com perguntas muito relevantes, sobre concessão de serviços públicos, participação política, direitos e deveres, eles demonstraram que estão interessados no futuro da nossa cidade e que estão preparados para enfrentar o que vem aí pela frente. A Escola Aracy Miranda está de parabéns pela formação destes alunos”, destacou o presidente da Câmara, vereador Dudu Ottoni.

O diretor da instituição, Claudinei Sérgio Vicente agradeceu às presenças dos vereadores e disse que a visita é muito importante para a formação dos adolescentes. “Hoje em dia a gente sabe como o brasileiro tem sido resistente à política e um projeto como esse, que traz os vereadores até as escolas, para aproximar o político do povo, merece ser reconhecido. É uma iniciativa muito importante da Câmara de Varginha, pois ajuda a mudar a percepção desses estudantes sobre o que é fazer política e demonstra que eles também podem ser agentes políticos na comunidade em que vivem”, disse Claudinei.

Novo formato

Em 2019, o Câmara nas Escolas teve um novo formato. Diferente dos anos 2017 e 2018, quando os vereadores foram até as escolas municipais conversar com os alunos do ensino fundamental, neste ano a Mesa Diretora decidiu levar o projeto ao público adolescente.

Durante o ano foram feitas cinco visitas às escolas estaduais: Professor Antônio Correa de Carvalho, Wladimir de Rezende Pinto, Professor Antônio Domingues Chaves, Professor Fábio Salles e agora, Professora Aracy Miranda. Ao todo, cerca de 300 alunos participaram dos encontros.

Nessas instituições, os vereadores tiveram a oportunidade de conversar com os alunos do Ensino Médio e esses encontros resultaram em debates produtivos, onde os estudantes, que já estão prestes a votar, puderam tirar suas dúvidas, conhecer as atribuições dos vereadores e o que tem sido feito pelo poder Legislativo de Varginha.

“Foi uma ótima iniciativa termos mudado o formato do projeto neste ano. Como ano que vem é um ano eleitoral e essa galerinha já está prestes a exercer o seu direito ao voto, foi muito importante podermos explicar para eles no que eles devem ficar atentos na hora de escolher um vereador. Até porque, mesmo cidadãos informados não conhecem a verdadeira função do Legislativo. Um futuro melhor começa pela formação de cidadãos mais conscientes a partir de agora e acredito que estamos colaborando com isso”, concluiu o presidente da Câmara, Dudu Ottoni.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha