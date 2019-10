Vereadores participam de evento da Assembleia de Minas que discute o Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado

Pin Compartilhar 0 Compart.

O presidente da Câmara e Varginha, vereador Dudu Ottoni, acompanhado dos vereadores Delegado Celso Ávila e Leonardo Ciacci, participou nessa quarta-feira (23) da discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2020-2023 que é realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nas regiões do estado. Além da capital Belo Horizonte, Montes Claros (Norte), Varginha (Sul) e Araçuaí (Vale do Jequitinhonha) recebem os deputados para coletar e debater as propostas da sociedade sobre as ações do PPAG.

O evento realizado no campus da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), reuniu em Varginha diversas autoridades das regiões sul e sudeste que durante todo o dia discutiram os programas e as ações contidas no projeto de lei, de autoria do governador Romeu Zema, e puderam sugerir supressões, acréscimos e outras alterações. As três áreas temáticas priorizadas foram águas, agricultura familiar e cultura.

Participando da mesa de abertura, o presidente da Câmara Dudu Ottoni acompanhado do Deputado Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular e dos deputados Professor Cleiton e Ulysses Gomes reconheceu a importância deste tipo de discussão, sobretudo na cidade. “Ficamos felizes em receber a Comissão e todos os visitantes que prestigiaram essa audiência. Como representantes legítimos do povo nós conhecemos de perto a realidade dos municípios. Espero que as ideias aqui apresentadas possam ser efetivamente transformadas em políticas de desenvolvimento para nossas cidades”, enfatizou.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha