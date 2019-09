Vereadores participam da cerimônia de encerramento do curso da Guarda Civil Municipal

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os vereadores Buiu do Ônibus, Delegado Celso Ávila, Leonardo Ciacci e Zué do Esporte, participaram na tarde da última sexta-feira (30) da cerimônia de encerramento do Treinamento Técnico Operacional- TBO da Guarda Civil Municipal de Varginha.

A capacitação foi oferecida a todo o efetivo da GCM de Varginha e de cidades vizinhas, além de vigilantes privados como no caso da Câmara de Varginha que enviou seus agentes para participar do treinamento.

O evento realizado na sede da Guarda Civil contou com a presença de diversas autoridades entre as quais o prefeito em exercício Verdi Melo, o delegado regional de Varginha Wellington Clair, secretários municipais, agentes e instrutores do curso que foram homenageados durante a cerimônia.

Falando em nome da Câmara Municipal de Varginha, o vereador Leonardo Ciacci ressaltou o importante trabalho desenvolvido pela GCM na cidade. “Ficamos imensamente felizes em participar desse momento da nossa Guarda Civil que é referência pelo trabalho que desempenha em prol da nossa sociedade. Por isso, não medimos esforços no sentido de apoiar a corporação nas ações que visem o bem de todos os cidadãos”, disse.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha