Vereadores enviam requisições ao Executivo por melhorias na cidade

Três requisições foram enviadas pelos vereadores Marquinho da Cooperativa, Zué do Esporte e Joãozinho Enfermeiro, ao Executivo, durante a semana. Os vereadores estão pedindo melhorias para a cidade e mais medidas de combate aos incêndios no município, que crescem nesse período de seca.

Melhorias no Monte Castelo

A dedetização contra o novo Coronavírus, a instalação de uma pia sanitária e a construção de um banheiro comunitário na Praça Prefeito José Braga Jordão, no bairro Vila Monte Castelo, estão entres os pedidos apresentados pelo vereador Marquinho da Cooperativa em uma indicação encaminhada ao Executivo durante sessão ordinária da Câmara de Varginha.

“A sanitização de ambientes ganhou foco no mundo inteiro depois de ter sido usada como estratégia de combate ao novo Coronavírus na China. O procedimento elimina e impede a proliferação de vírus, bactérias, fungos e ácaros”, disse o vereador em sua justificativa.

Segundo o vereador, o Ministério da Saúde recomenda o uso da solução que contém amônia para desinfecção de superfícies que possam ter sido contaminadas pela Covid-19. O procedimento se baseia na limpeza, aplicação do produto e nebulização em pisos, paredes, bancos, postes e qualquer outro objeto que tenha contato com o ambiente externo. Com isso, uma película é criada e os microrganismos nocivos presentes são eliminados. Não é prejudicial a humanos, animais ou meio ambiente, além de não deixar manchas ou odores.

Redutores de velocidade

O vereador Zué do Esporte solicitou a implantação de redutores de velocidade na Avenida Marlene Pieve Miranda, no bairro Imperial e avenida José Benedicto Figueiredo, no Vila Verde.

De acordo com o vereador, o pedido visa atender ao apelo dos moradores, levando maior segurança às pessoas que transitam pelo local. “Eles relataram que muitos motoristas circulam em alta velocidade pelo local colocando em risco a vida de muitos pedestres, já que são vias muito movimentadas”, explicou.

Combate à incêndios

O vereador Joãozinho Enfermeiro solicitou ao Executivo, ao Setor de Fiscalização, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, ao representante da Defesa Civil e ao representante do Corpo de Bombeiros Militar, a adoção de medidas eficazes para combater as queimadas urbanas em Varginha.

Com a chegada do período de seca, o índice de queimadas urbanas aumenta, trazendo graves consequências ao meio ambiente e à saúde pública.

“Em nosso Município, as queimadas urbanas têm sido constantes, o que exige uma maior fiscalização junto aos órgãos competentes, pois as queimadas aumentam a incidência de problemas respiratórios, o que é muito preocupante neste tempo de Codiv-19”, disse o vereador Joãozinho.

Ainda segundo o vereador, as queimadas afetam a saúde das pessoas, em especial daquelas que sofrem de asma, bronquite, rinite e doença pulmonar obstrutiva crônica. Além da fumaça irritar a garganta e vias aéreas, as cinzas se acumulam nos imóveis, causando muitos transtornos aos moradores e animais domésticos.

“É imprescindível a adoção de medidas de prevenção que reduzam os índices de queimadas na cidade, como: campanhas de conscientização sobre a gravidade das queimadas especialmente durante a pandemia do Covid-19 e que alertem a população dos perigos que as queimadas podem oferecer às residências próximas do foco de incêndio e da rede elétrica, bem como a intensificação da fiscalização do cumprimento da Lei nº 4.876 que proíbe a realização de queimadas para limpeza de terrenos baldios“, finalizou.

Fonte e fotos: Ascom Câmara Municipal de Varginha