Vereadores de Varginha participam de treinamento sobre Regimento Interno

Além do Regimento Interno, treinamento foi pautado em Lei Orgânica do Município.

Na tarde desta terça-feira (9), a Câmara Municipal de Varginha promoveu um treinamento para os vereadores. Na pauta, Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município, os principais instrumentos de trabalho no Legislativo. Estiveram presentes os vereadores, Apoliano do Projeto Dom, Bebeto do Posto, Cabo Valério, Carlinho da Padaria, Cristóvão, Dandan, Rodrigo Naves, Thulyo Paiva e Zilda Silva.

Treinamento aconteceu na própria sede da Câmara Municipal/Foto: Ascom Câmara Municipal

“É muito importante estarmos sempre capacitando para poder prestar um serviço de qualidade à nossa população. Agradeço aos vereadores presentes pelo interesse em aprender e, consequentemente, poder realizar um trabalho pautado no exercício das suas funções de forma correta e produtiva”, concluiu a presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva.

O treinamento foi ministrado pelo Secretário-Geral da Câmara, Robson Almeida.

Fonte e foto: Ascom Câmara Municipal de Varginha