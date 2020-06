Vereadores de Varginha comemoram entrega de sete veículos destinados à área da saúde

Pin Compartilhar 0 Compart.

Conquista é fruto de emendas impositivas de autoria do Legislativo feitas ao orçamento do município.

Na última quarta-feira (09), a presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva, e os vereadores: Carlúcio Mecânico, Cláudio Abreu, Delegado Celso Ávila e Pastor Fausto compareceram até a sede da Secretaria Municipal de Obras para receber simbolicamente os veículos destinados à área da saúde que forma adquiridos graças às emendas impositivas de autoria dos vereadores feitas ao orçamento do município do ano de 2019.

No total são sete veículos que serão utilizados pela população. “Ficamos muito satisfeitos de ver a concretização de nossas emendas desta forma. O vereador é o agente público mais próximo da população, então conseguimos ter a real noção do que realmente está sendo mais necessitado e com essas emendas positivas, nós, que antes só podíamos indicar onde o Executivo deveria investir o recurso público, se a garantia de sermos atendidos. Agora não. Se houver bons projetos de interesse público, com a documentação correta, através das emendas positivas podemos destinar verbas para áreas que precisam, como está sendo feito agora, com a entrega destes veículos”, explicou a presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva.

Os veículos entregues foram:

Uma van adaptada para transporte de pacientes da saúde pública para PCD´s – Pessoas com Deficiência – Destinada através de emenda do vereador Carlúcio Mecânico.

Uma ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA– Destinada através de emenda do vereador Delegado Celso Ávila

Um Fiat Doblo que está sendo utilizado pelo Setor de Epidemiologia para transporte de exames de Covid-19 para Belo Horizonte – Destinado através de emenda do vereador Cláudio Abreu

Um veículo para o Centro Municipal de Fisioterapia – Destinado através de emenda do vereador Dudu Ottoni

Um veículo para o transporte dos pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial – Cap´s – Destinado através de emenda do vereador Pastor Fausto

Um veículo para o Setor de Epidemiologia/Programa de Imunização/ Programa de Doenças e Agravos e uma ambulância para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento – Destinados através de emenda da vereadora Zilda Silva

Fonte e fotos: Ascom Prefeitura de Varginha