Vereadores conquistam cerca de R$ 3 milhões para a saúde

Nesta semana, os vereadores Carlos Costa, Carlúcio Mecânico e Marquinho da Cooperativa, acompanhados do Diretor do Hospital Regional, Rogério Bueno e do Secretário Municipal de Saúde, Mário Terra, estiveram em Brasília para se reunirem com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros e com o Secretário de Atenção à Saúde, Francisco de Assis.

Na reunião, os vereadores receberam a importante notícia de que serão destinados R$ 1,8 milhão para o Hospital Regional e R$ 1 milhão para o Hospital Bom Pastor.

O CSul entrou em contato com o Diretor do Hospital Regional, Rogério Bueno, que afirmou que o repasse ao Hospital já havia sido solicitado em julho de 2017 durante visita com demais autoridades de Varginha à Brasília. O pagamento não foi efetivado, mas agora está sendo acompanhado e monitorado para que seja realizado o repasse.

No encontro, também foi discutida a possibilidade de ampliar os recursos mensais que o Ministério da Saúde repassa para o Setor de Oncologia do Hospital Bom Pastor. Como os custos da entidade são altos, foi feita a reivindicação de aumentar entre R$ 300 e R$ 600 mil mensais o repasse do Governo Federal para atender às demandas dos atendimentos dos pacientes da região que se tratam no local.

A expectativa é de que as verbas destinadas aos hospitais de Varginha estejam liberadas até o mês que vem.

Hospital Bom Pastor

O FHOMUV – Fundação Hospitalar do Município de Varginha – Hospital Bom Pastor é um hospital de atendimento geral, possui 55 especialidades e outros serviços. Possui 122 leitos, que prestam assistência em UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, Internações Clínicas/ Gerais, Cirúrgicas Oncológicas e Observação no Pronto Atendimento.

Realiza anualmente mais de 300.000 procedimentos, entre eles quimioterapia, radioterapia, internações, entre outros.

O Hospital conta com 530 colaboradores, entre médicos e profissionais de outras especialidades, selecionados através de concurso público e processos seletivos simplificados para atendimento de demandas temporárias.

A instituiçãopossui certificação de Utilidade Pública Municipal, sem fins lucrativos, credenciada pelo Ministério da Saúde para prestar assistência médico-hospitalar, destacando-se como referência Oncológica para 198 cidades.