Vereadores conhecem Centro Cultural da Juventude em mais um Câmara Social

Com música e muita animação os vereadores foram recebidos em mais uma edição do Câmara Social, ocorrida na última terça-feira (03). Desta vez, a visita foi ao projeto que será realizado no Centro Comunitário da Vila Mendes, o Centro Cultural da Juventude de Varginha.

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni, acompanhado dos vereadores Buiú do Ônibus, Cláudio Abreu, Leonardo Ciacci, Zacarias Piva e Zilda Silva, se encontraram com os instrutores do projeto e com a comunidade da região, oportunidade em que puderam conhecer o trabalho que será desenvolvido no local. “Parabenizamos a Câmara de Varginha pelo brilhante projeto que é o Câmara Social. É a primeira vez que vemos o Legislativo ir ao encontro das entidades sociais que tanto contribuem para o nosso Município. Nós, do Centro Cultural da Juventude de Varginha estamos extremamente satisfeitos com essa visita que, esperamos, seja produtiva para todos”, disse o idealizador e gestor do Centro Cultural, professor Francisco Graça de Moura.

Com o objetivo de valorizar as entidades sociais do Município, o Câmara Social tem conquistado a população. “Mais uma vez visitamos uma entidade social a convite e percebemos o quanto é importante para essas pessoas terem a certeza que o Legislativo as apoia. Estamos extremamente felizes em saber que esse trabalho em conjunto tem tudo para dar certo e mudar os rumos da área social de Varginha, visto que agora, com as emendas impositivas que os vereadores têm direito, poderemos destinar recursos a projetos que se enquadrem nesse benefício”, disse o presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni.

Todos os vereadores se apresentarem, falaram da importância do projeto e se colocaram à disposição para ajudar no que for necessário para o início e manutenção das atividades. Ao final acompanharam a mais uma apresentação da banda do projeto que, pela primeira vez, estava se apresentando para o público.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha