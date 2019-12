Vereadores aprovam projeto de lei que, concede abono especial para professores da rede pública municipal

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por unanimidade, os vereadores de Varginha aprovaram, na noite de ontem (02), o Projeto de Lei nº 80/2019, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 5916/2014 e dá outras providências, ou seja, o projeto de lei que prevê que a Prefeitura possa fazer o rateio dos recursos financeiros remanescentes do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – aos profissionais do Magistério, como abono especial.

O plenário ficou lotado de professores que comemoram a aprovação e agradeceram aos vereadores pelo apoio. Agora, o Projeto de Lei segue para a sanção do prefeito Antônio Silva e publicação. O cálculo do rateio do Abono Especial será regulamentado em decreto próprio.

