Vereadora Zilda Silva solicita melhorias no bairro Parque Boa Vista

A vereadora Zilda Silva encaminhou ao Executivo Municipal uma indicação solicitando melhorias na iluminação pública e asfaltamento ao final da Rua José Teixeira de Rezende, próximo ao imóvel de número 134, localizada no Bairro Parque Boa Vista.

De acordo com a vereadora, a solicitação busca atender aos pedidos dos moradores do bairro e contribuir para a segurança no local. “O trecho final dessa rua não possui asfalto e também falta iluminação, o que deixa os moradores preocupados, pois a rua fica muito escura à noite. Um dos moradores até instalou um refletor na própria casa para melhorar a iluminação”, explicou Zilda, pedindo o apoio da Administração para seu atendimento o mais breve possível.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha