Vereadora Zilda Silva cobra informações sobre duplicação da rodovia BR-491

A vereadora Zilda Silva apresentou um requerimento na Câmara Municipal solicitando informações sobre as obras de duplicação da Rodovia BR-491, no trecho entre Varginha e Três Corações.

No documento, encaminhado ao prefeito, ao governador do Estado de Minas Gerais e ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG, Zilda pediu esclarecimentos sobre a paralisação da obra e se existe uma previsão para retomada e término dos serviços.

“A duplicação do trecho era um desejo antigo da população do Sul de Minas. Quando a obra teve início, muita gente comemorou, mas desde dezembro do ano passado não há movimentação dos funcionários que trabalhavam na duplicação e, em alguns pontos, existem placas do asfalto que foram retiradas e abandonadas às margens da rodovia”, informou a vereadora.

Zilda destacou ainda, que o que mais preocupa as pessoas que transitam pela rodovia é a ponte Palmela, próxima a Varginha, que continua com pista simples, expondo os motoristas a risco iminente de acidentes.

“O movimento de veículos, especialmente os pesados, é frequente e intenso neste trecho, por isso, peço o apoio dos responsáveis para levarmos estas informações ao conhecimento da população e, sobretudo, garantir a segurança de quem transita pelo local”, finalizou.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha