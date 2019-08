Vereador Zué do Esporte questiona falta de apoio ao Minas Rugby

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um requerimento de autoria do vereador Zué do Esporte, apresentado durante sessão ordinária na Câmara Municipal, cobrou da Administração informações sobre as dificuldades enfrentadas pelo Minas Rugby em conseguir apoio e incentivo para a prática da modalidade esportiva em Varginha.

Em sua justificativa, o vereador destacou o trabalho incansável da associação desportiva sem fins lucrativos, criada no ano de 1995, para o crescimento da modalidade esportiva na cidade e na região e questionou a falta de apoio aos atletas que participam de competições.

“O objetivo deste requerimento é esclarecermos por qual motivo a prefeitura, através da secretaria de Esporte, não pode disponibilizar algum campo público da cidade para que os praticantes de rugby possam realizar suas partidas e também entender por que um pedido do treinador, que solicitava a liberação do campo no período noturno durante a semana foi negado”, disse Zué, solicitando que as informações sejam encaminhadas ao Legislativo para o conhecimento de toda a população.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha