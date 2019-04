Vereador Zué do Esporte é indiciado por compra de diploma

A Polícia Civil de Varginha finalizou na última semana o inquérito que investiga o vereador Zué do Esporte (Podemos) por suspeita de compra de diploma de Educador Físico de uma Universidade da Bahia. A informação foi revelada por uma reportagem do programa Alterosa em Alerta desta quarta-feira (3).

Segundo a reportagem, as investigações começaram após a polícia receber a denúncia. E que durante as investigações, a polícia descobriu que em 2015, o vereador de posse do diploma, teria tentado se inscrever no Conselho Regional de Educação Física – CREF, órgão que regulamenta a atividade de educador físico.

Segundo o CREF, o registro do vereador foi negado, pois ao verificar junto ao MEC o nome da instituição, descobriu-se que a instituição não existia. Outro dado que chamou a atenção, foi o histórico escolar apresentado pelo vereador. O documento trazia a informação de que o vereador teria sido aprovado em todas as matérias no curso de Bacharel à distância de Administração, ao invés de Educador Físico.

A reportagem traz ainda outra prova apresentada pela polícia. São prints de conversa onde o vereador usa sua conta nas redes sociais para buscar informações de como adquirir o diploma. Além desta prova, a perícia grafotécnica apontou que a assinatura do vereador realizada na delegacia é a mesma que está no documento apresentado ao Conselho Regional de Educação Física – CREF requerendo o seu cadastro.