Vereador Zué do Esporte deseja saber por que a Praça do Jardim Primavera ainda não foi construída

O vereador Zué do Esporte apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Varginha, solicitando informações sobre a construção de uma praça no Bairro Jardim Primavera. O documento questiona ao Prefeito e ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos o motivo da referida praça ainda não ter sido construída, se existe previsão para o início das obras e, se sim, quando a construção será finalizada.

Zué do Esporte já apresentou uma indicação na Câmara Municipal solicitando a construção de uma praça no bairro Jardim Primavera, em uma área pública, situada entre as avenidas Antônio da Silva Neto, Marcur Ribeiro Bueno e Alberico Petrin. Agora, ele busca esclarecer os motivos das obras não terem começado e se há provisão para seu início e conclusão.

“Como vários políticos prometeram durante a campanha eleitoral que naquele local ia ser construída uma praça, eu faço esse questionamento para saber por que essa promessa ainda não foi cumprida. Os moradores daquela região precisam de um espaço público para lazer e entretenimento. No local que eu falei já existe, inclusive, uma placa com o nome da praça, porém só há um espaço vazio abandonado e tomado pelo mato”, explicou o vereador, que aguarda o retorno da Administração Municipal.