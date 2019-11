Vereador Zué do Esporte cobra melhorias no trânsito do bairro Eldorado

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Zué do Esporte encaminhou uma indicação ao prefeito e ao Departamento Municipal de Trânsito – Demutran, solicitando medidas de contenção de velocidade em toda a extensão da Rua Álvaro Rodrigues Pereira, localizada no Bairro Eldorado.

O vereador destacou que motoristas imprudentes transitam em alta velocidade pelo local e que a situação tem deixado os moradores apreensivos com o constante risco de acidente.

“Como a via não possui nenhum mecanismo de contenção de velocidade, os motoristas acabam abusando da velocidade e já foram registrados diversos acidentes no local, principalmente com pedestres. A situação piora ainda mais durante os horários de pico, quando fica praticamente impossível conseguir atravessar a rua”, informou Zué.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha