Vereador Zacarias Piva quer informações sobre situação financeira do Hospital Regional

O vereador Zacarias Piva apresentou um requerimento na Câmara de Varginha, direcionado ao prefeito, ao secretário de Estado de Saúde e ao diretor do Hospital Regional do Sul de Minas, solicitando informações sobre a atual situação da entidade.

De acordo com o vereador, a crise financeira enfrentada pelo Hospital Regional, ocasionada pela falta de repasses dos Governos Federal e Estadual, comprometeu as atividades da instituição, resultando no acúmulo de dívidas, atraso no pagamento de servidores e fornecedores, desabastecimento e deficiência no atendimento à população. “Por tratar-se de um assunto de grande interesse coletivo, é necessário angariar informações sobre a atual situação financeira do Hospital, ainda mais nesse período de transição de diretoria, em que a clareza dos dados é indispensável para que a nova gestão possa determinar seu plano de trabalho”, justificou.

Zacarias solicitou que seja informado o valor da dívida do hospital; como estão sendo realizados os pagamentos dos servidores e prestadores de serviços; qual a situação dos repasses do Sistema Único de Saúde – SUS; se o Executivo possui previsão de repasse das Emendas Impositivas dos vereadores, dentre outras informações.

O parlamentar destacou, ainda, a importância de se implantar um portal para o acesso aos dados públicos da instituição e facilitar o acompanhamento das informações. “Atualmente no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais não é fácil encontrar os dados inerentes ao hospital, sendo de extrema importância a criação de um portal individualizado onde as informações estejam ao alcance da população, governo municipal e todos os interessados em acompanhar a realidade da instituição”, destacou.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha