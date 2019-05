Vereador Zacarias Piva pede informações sobre encontro de jovens na pista de skate

O vereador Zacarias Piva encaminhou um requerimento à Prefeitura e ao 24º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, solicitando informações a respeito do encontro de jovens, músicos, skatistas e afins que acontece aos finais de semana na pista de skate localizada no Bairro Vila Verde.

Segundo o vereador, frequentadores do evento o procuraram para relatar que a Polícia Militar compareceu ao local e os alertou que este tipo de encontro não pode acontecer em espaço público sem alvará, situação que os levou a buscar esclarecimentos sobre a legalidade dos encontros.

“O objetivo do requerimento é buscar embasamento legal que garanta à população informações adequadas sobre seus direitos e também de seus deveres, para que possam exercer com plenitude sua liberdade de expressão, além de cobrar do poder público ações que atendam à demanda da população jovem. Em nossa cidade faltam eventos culturais e esportivos, há pouco incentivo para o esporte, dança, música e cultura em geral, então uma das únicas formas de lazer deste grupo é reunir-se em praças e locais públicos”, justificou.

Zacarias destacou ainda, que apoia de modo veemente o trabalho ostensivo e preventivo da Polícia Militar e considera indispensável o empenho da instituição para manter a ordem pública e a segurança de toda a população.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha