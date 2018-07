Vereador solicita informações sobre destinação do material recolhido em Campanha da Dengue

O vereador Marquinho da Cooperativa apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Varginha, solicitando ao Executivo informações sobre o destino dos materiais recolhidos durante a Campanha de Combate à Dengue.

Segundo o vereador, o material coletado não pode ser descartado no aterro sanitário. “Sabemos que no aterro sanitário não pode haver descarte de madeira e tenho conhecimento de que estão incluindo móveis no lixo, como sofás e guarda-roupas, e depois de serem notificados e receberem uma multa, não temos mais conhecimento do seu destino. Como membro da Comissão de Meio Ambiente, estou preocupado com o destino correto deste material”, explicou, pedindo o apoio da Administração Municipal para levar as informações ao povo varginhense.

Fonte e Foto: Câmara de Varginha