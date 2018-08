Vereador pede manutenção da calçada e do muro da Escola Polivalente

Por meio de uma indicação apresentada na Câmara de Varginha, o vereador Carlos Costa solicitou a limpeza da calçada e reconstrução do muro da Escola Estadual Dr. Wladimir de Rezende Pinto – Escola Polivalente. O pedido foi encaminhado ao prefeito, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais.

Segundo o vereador, moradores reclamam que não é possível transitar pela calçada em frente à Praça do Mirante, devido à queda do muro da escola. “Desde a queda do muro, há mais de dois meses, não é possível o trânsito de pedestres no local, pois o entulho não foi retirado da calçada e a parte do muro que caiu não foi refeita, num total descaso com os alunos e moradores daquela região”, explicou.

Carlos destacou ainda, que a Escola Polivalente é uma das mais importantes escolas da cidade e pediu providências urgentes por parte do Poder Executivo Municipal, assim como do estadual, na correção deste problema. “O atendimento desse pedido garantirá a segurança e tranquilidade dos munícipes e alunos que transitam que por ali”, finalizou.

Fonte e foto: Câmara de Varginha