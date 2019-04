Vereador pede limpeza e instalação de placas de identificação nos bairros Novo Tempo e Cruzeiro do Sul

O vereador Buiú do Ônibus apresentou uma indicação na Câmara Municipal solicitando à Prefeitura, limpeza e a colocação de placas indicativas com os nomes das ruas em toda a extensão dos bairros Novo Tempo e Cruzeiro do Sul.

Ele justificou o pedido explicando que os munícipes reclamam constantemente dos transtornos causados pelos matagais que tomaram conta do bairro, principalmente próximo aos pontos de ônibus. “Após as chuvas dos últimos meses, vários pontos desses bairros estão cobertos pelo mato alto, impossibilitando que os usuários do transporte coletivo possam aguardar com segurança pelos ônibus. Para piorar a situação, muito terrenos viraram depósito de entulhos ou estão acumulando lixo, como no campinho do bairro, favorecendo a proliferação de insetos e animais peçonhentos, oferecendo sérios riscos à saúde da população”, informou.

Quanto à falta de placas de identificação das ruas, outro problema apontado pelos moradores, Buiú informou que muitos serviços estão sendo afetados já que o local não possui sinalização adequada. “Os funcionários dos Correios, por exemplo, não conseguem encontrar os endereços, o que dificulta o recebimento de correspondência e encomendas, bem como o acesso das demais pessoas a esses bairros, por isso, conto com o apoio da Administração para o atendimento deste pedido que irá melhorar a qualidade de vida de todos os moradores”, finalizou Buiú.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha