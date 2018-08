Vereador pede instalação de residência médica em hospitais da cidade

Atendendo a solicitação de vários profissionais médicos e estudantes de medicina que possuem domicílio em Varginha, o vereador Dr. Guedes apresentou uma indicação na Câmara Municipal, solicitando estudos e programação para viabilizar a implantação de residência médica no Hospital Bom Pastor e no Hospital Regional. O documento foi encaminhado ao prefeito Antônio Silva, à Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV – Hospital Bom Pastor, Regina Paula Ferreira Pinto Siqueira e ao Diretor Geral do Hospital Regional do Sul de Minas, Rogério Bernardes Bueno.

Segundo Dr. Guedes, apesar de o Município ainda não possuir uma faculdade de Medicina, fato que em breve deve se concretizar, têm-se na cidade vários estudantes que cursam Medicina em outras cidades de Minas e do Brasil, que desejariam cumprir a residência médica na cidade, próximo a seus familiares.

“Esse projeto, se implementado em Varginha, contribuirá muito para o funcionamento dos hospitais da cidade, uma vez que os jovens profissionais da medicina carregam consigo a garra, motivação e disposição em aprender com os excelentes médicos que o município possui, trazendo junto com isto novos conhecimentos e tecnologias que aprenderam e desenvolveram em seus estudos”, destacou.

Ainda de acordo com o parlamentar, o desejo é que seja implantado no Hospital Bom Pastor, a residência médica nas especialidades clínica médica e cirurgia geral e no Hospital Regional, nas especialidades de clínica médica, ginecologia obstetrícia, cirurgia geral e pediatria.

Fonte e foto: Câmara de Varginha