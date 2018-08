Vereador Pastor Fausto solicita abertura de sala de aula para idosos

Com o objetivo de oferecer mais oportunidades e qualidade de vida aos cidadãos da terceira idade, o vereador Pastor Fausto apresentou uma indicação na Câmara de Varginha, solicitando à Administração, que estude a possibilidade de abrir uma sala de aula exclusiva para alfabetização de idosos no município. O documento foi encaminhado ao prefeito e à secretaria municipal de educação.

“Apesar de haver alfabetização para adultos no município, uma sala de aula exclusiva para idosos vai favorecer o processo de aprendizagem, justamente por oferecer um atendimento diferenciado, de acordo com suas necessidades, afinal, nesta fase da vida, o processo de aprendizagem requer paciência, interação e devem ser observadas as particularidades individuais”, justificou Pastor Fausto.

Ainda de acordo com o vereador, a implantação de escolas exclusivas para idosos em algumas cidades brasileiras tem apresentado resultados bastante satisfatórios. “A abertura de uma sala de aula restrita a idosos em nossa cidade pode ser o começo de uma política voltada para o bem-estar e ressocialização da melhor idade, onde além das aulas de alfabetização, poderão ser ministrados cursos e oficinas”, finalizou.

Fonte e Foto: Câmara de Varginha